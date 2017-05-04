В гордуме Пензы пока официально не комментируют дело против зампреда Георгия Тюрина Политика

Пенза, 4 мая 2017. PenzaNews. Руководитель пресс-службы главы Пензы Елена Саморукова пока никак не смогла официально прокомментировать информацию об уголовном деле, которое возбуждено в отношении заместителя председателя гордумы, члена «Единой России» Георгия Тюрина.

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«Пока ничего не могу прокомментировать», — сказала корреспонденту ИА «PenzaNews» по телефону глава пресс-службы в четверг, 4 мая.

«Спросите прокуратуру, пусть они вам расскажут», — рекомендовала собеседница агентства.

В свою очередь старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова также не смогла оперативно предоставить комментарий, сославшись на то, что пока не располагает информацией.

Вместе с тем представитель прокуратуры заверила, что обязательно сообщит СМИ подробности, как только они станут известны.

По имеющейся информации, по месту жительства подозреваемого и администрации Пензы проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва, члена «Единой России» Георгия Тюрина по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ — покушение на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере — возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области по результатам оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ.

По данным следствия, подозреваемый за 25 млн. рублей предложил предпринимателю обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта.

В ноябре 2016 года подозреваемый получил от предпринимателя 1 млн. рублей. В качестве оставшейся части взятки он предложил бизнесмену безвозмездно передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании площадью почти 1,5 тыс. кв. метров и стоимостью не менее 24 млн. рублей.

Договор купли-продажи на указанное помещение был оформлен на сына подозреваемого.