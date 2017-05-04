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Белозерцев принял участие в заседании под председательством Путина

18:12 | 04.05.2017 | Политика

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Москва, 4 мая 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совместном заседании Госсовета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России, которое глава государства Владимир Путин провел в Кремле в четверг, 4 мая.

Белозерцев принял участие в заседании под председательством Путина

Фото: Kremlin.ru

Комментируя итоги обсуждения вопросов, включенных в повестку, Иван Белозерцев обратил внимание на необходимость совершенствования деятельности организаций социальной сферы и отработки механизма обратной связи с населением.

«Мнение граждан о качестве работы социально значимых учреждений должно быть определяющим. Это касается предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ, работы медицинских, образовательных заведений, объектов культуры и спорта», — пояснил глава региона.

Он добавил, что президент России поставил задачу обеспечить независимость оценки качества работы организаций соцсферы.

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«В рамках реализации майских указов работа уже начата. Выполнение указанной задачи позволит жителям оказывать реальное влияние на процесс изменений в работе социально значимых учреждений», — сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор упомянул о реализации программы расселения ветхого и аварийного жилья.

«В Пензенской области по региональным адресным программам запланировано расселить без малого 9 тыс. человек из почти 4 тыс. квартир. По состоянию на начало мая текущего года новое жилье получили 6,5 тыс жителей региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.
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