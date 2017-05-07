Годовой доход вице-губернатора Валерия Савина уменьшился до 2,7 млн. рублей Политика

Пенза, 7 мая 2017. PenzaNews. Декларированный годовой доход вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина составил по итогам 2016 года чуть более 2,7 млн. рублей, его супруги — менее 700 тыс. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности Валерия Савина, как и год назад, находятся земельные участки площадью 600, 1 тыс. 176 и 1 тыс. кв. метров, 1/27 доли земельного участка площадью 1 тыс. 620 кв. метров, дачный дом площадью 102,8 кв. метра, квартира площадью 61,6 кв. метра, три гаража, а также автомобиль «Mazda» и автоприцеп.

Кроме того, у него в собственности появилось два земельных участка площадью 500 и 844 кв. метра.

Супруга вице-губернатора по-прежнему владеет квартирой площадью 65,5 кв. метра.

По итогам 2015 года доход Валерия Савина составлял 3 млн. 579 тыс. рублей, его супруги — 643 тыс. 860 рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 февраля 2017 года стало известно, что прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1».

Впоследствии в отношении вице-мэра Владимира Попкова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог». Основанием для этого послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой.

По данным следствия, в июне 2016 года заместитель главы администрации города, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как и.о. мэра лично подписал постановление о предоставлении земельного участка на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, фамилию которого следствие не называет, датированное задним числом — февралем 2016 года.