Вице-мэр Пензы прокомментировал возбужденное против него дело Общество

Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимир Попков прокомментировал возбужденное против него уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

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«Я думаю, что здесь это очень громко сказано «служебный подлог». [...] Я документы подписывал в период исполнения обязанностей. Они [следователи] пытаются доказать, что это был другой период. Пусть доказывают», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews» в среду, 1 марта.

Владимир Попков также напомнил, что на протяжении многих десятилетий трудился на благо Пензы и области.

«Вы знаете, за 26 лет своей безупречной работы я, наверное, уже вышел из возраста, когда можно играть в такие игры. Так ведь?» — отметил вице-мэр.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР России по региону.

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По данным следствия, в июне 2016 года замглавы горадминистрации, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как исполняющий обязанности главы администрации Пензы лично подписал постановление о предоставлении земельного участка стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, имя которого следствие не раскрывает, датированное задним числом — февралем 2016 года. В настоящее время постановление отменено как незаконное.

Вместе с тем 6 февраля стало известно, что прокуратура принесла протест на постановление администрации Пензы, в соответствии с которым вице-губернатору Валерию Савину был выделен земельный участок в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Искра-1».