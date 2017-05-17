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Александр Кулигин освобожден от должности главы администрации Иссинского района

18:57 | 17.05.2017 | Политика

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. Александр Кулигин освобожден от должности главы администрации Иссинского района. Соответствующее решение принято в ходе внеочередной сессии собрания представителей района, состоявшейся в среду, 17 мая.

Александр Кулигин освобожден от должности главы администрации Иссинского района

Фото: Rissa.pnzreg.ru

Работать в должности главы администрации района Александр Кулигин будет до понедельника, 22 мая.

Выступая перед депутатами, он кратко подвел итоги работы на посту руководителя района, который он занимал с 2011 года.

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«Самый главный результат, я считаю, это то, что не было закрыто ни одного образовательного учреждения», — подчеркнул Александр Кулигин.

Заместитель председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин, который принял участие в сессии, поблагодарил Александра Кулигина за плодотворную работу и пожелал ему дальнейших успехов.

Как сообщает пресс-служба администрации Иссинского района, с 23 мая исполнять обязанности главы райадминистрации будет Николай Хрипунов, трудившийся в должности первого заместителя.

Глава администрации района будет назначен по итогам конкурса, назначенного на 9 июня.

Кулигин Александр Николаевич родился 12 марта 1969 года в поселке Исса Пензенской области.

В 1986 году поступил в Пензенский сельскохозяйственный институт.

С 1987 по 1989 годы служил в погранвойсках КГБ СССР. После службы продолжил обучение в институте, который успешно окончил в 1993 году, получив квалификацию зооинженера.

С 1993 по 1999 годы работал зоотехником, затем председателем СПК «Дмитриевский». С 1999 по 2004 годы избирался председателем СПК «Россия». С 2004 по июнь 2011 года — управляющий Иссинским филиалом ООО РАО «Пензенская зерновая компания».

В 2000 году заочно окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию, получив второе высшее образование и квалификацию экономиста.

На протяжении 7 лет являлся депутатом районного собрания представителей первого и второго созывов, возглавлял постоянную комиссию по экономическим вопросам, несколько созывов избирался депутатом комитета местного самоуправления Дмитриевского сельсовета.

В августе 2011 года назначен главой администрации Иссинского района.

В сентябре 2013 года назначен на эту должность во второй раз.

Женат, воспитывает троих детей.
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