Депутаты Пензенской городской думы отчитались о доходах за 2016 год Политика Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы шестого созыва отчитались о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Согласно представленным сведениям, максимальный доход среди народных избранников получили Владимир Сухов, являющийся гендиректором ООО «СКБ» — 48 млн. 55 тыс. 622 рубля; Денис Желиховский — гендиректор ООО «Строительная компания «Дубрава» — 40 млн. 705 тыс. 919 рублей; Игорь Костин — генеральный директор ООО «Пласт» — 34 млн. 681 тыс. 436 рублей; Сергей Лисовол — заместитель директора ООО «Созвездие» — 20 млн. 318 тыс. 528 рублей. Читайте также

Полномочия трех депутатов гордумы Пензы прекращены досрочно Наименьший доход задекларировал Александр Трутнев — 6 тыс. 960 рублей. Доход от 5 млн. рублей до 9 млн. рублей задекларировали Юрий Крячко, Юрий Зиновьев и Сергей Куличков. Василий Журавлев, Алексей Недопекин, Олег Шаляпин, Алексей Савичев, Михаил Шленчик, Георгий Тюрин, Иван Краснов, Андрей Сучков, Алексей Рогонов, Алексей Шуварин, Виктор Воробьев, Юрий Прошкин и Борис Мутовкин в 2016 году заработали от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей. От 200 тыс. до 900 тыс. рублей получили Андрей Воскресенский, Андрей Фомин, Роман Петрухин, Ирина Воронина, Виктор Малых, Александр Пичугин, Борис Панин, Александр Стрельников, Жиганша Туктаров и Анатолий Овчаренко. Глава Пензы Валерий Савельев заработал в 2016 году 2 млн. 233 тыс. 571 рубль. Нашли ошибку в тексте?

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