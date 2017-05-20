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Депутаты Пензенской городской думы отчитались о доходах за 2016 год

14:39 | 20.05.2017 | Политика

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Пенза, 20 мая 2017. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы шестого созыва отчитались о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Депутаты Пензенской городской думы отчитались о доходах за 2016 год

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, максимальный доход среди народных избранников получили Владимир Сухов, являющийся гендиректором ООО «СКБ» — 48 млн. 55 тыс. 622 рубля; Денис Желиховский — гендиректор ООО «Строительная компания «Дубрава» — 40 млн. 705 тыс. 919 рублей; Игорь Костин — генеральный директор ООО «Пласт» — 34 млн. 681 тыс. 436 рублей; Сергей Лисовол — заместитель директора ООО «Созвездие» — 20 млн. 318 тыс. 528 рублей.

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Наименьший доход задекларировал Александр Трутнев — 6 тыс. 960 рублей.

Доход от 5 млн. рублей до 9 млн. рублей задекларировали Юрий Крячко, Юрий Зиновьев и Сергей Куличков.

Василий Журавлев, Алексей Недопекин, Олег Шаляпин, Алексей Савичев, Михаил Шленчик, Георгий Тюрин, Иван Краснов, Андрей Сучков, Алексей Рогонов, Алексей Шуварин, Виктор Воробьев, Юрий Прошкин и Борис Мутовкин в 2016 году заработали от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей.

От 200 тыс. до 900 тыс. рублей получили Андрей Воскресенский, Андрей Фомин, Роман Петрухин, Ирина Воронина, Виктор Малых, Александр Пичугин, Борис Панин, Александр Стрельников, Жиганша Туктаров и Анатолий Овчаренко.

Глава Пензы Валерий Савельев заработал в 2016 году 2 млн. 233 тыс. 571 рубль.
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