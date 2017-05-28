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В Пензенской области началось предварительное голосование «Единой России»

09:30 | 28.05.2017 | Политика

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. 221 счетный участок начал работу в Пензенской области в 8.00 воскресенья, 28 мая, в рамках предварительного голосования для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва.

В Пензенской области началось предварительное голосование «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все они будут работать до 20.00.

Как поясняет пресс-служба реготделения «Единой России», голосование является рейтинговым. Любой житель области может проголосовать за одного или нескольких зарегистрированных участников праймериз.

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Ранее секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, который также возглавляет оргкомитет по проведению праймериз, сообщил, что всего для участия в предварительном голосовании зарегистрированы 95 участников.

В их числе — 61 мужчина и 34 женщины в возрасте от 20 до 73 лет.

Среди тех, кто участвует в праймериз — 73 члена «Единой России», пять сторонников и 17 беспартийных.

26 человек являются действующими депутатами Законодательного собрания Пензенской области.
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