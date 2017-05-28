Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва.

Фото: Twitter.com/BelozercevIA

Губернатор Иван Белозерцев принял участие в предварительном голосовании в школе №51.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин посетил для этого школу №30.

Фото: Pgduma.ru

Там же свои голоса отдали глава Пензы Валерий Савельев и зампред гордумы Иван Краснов.

Мэр Виктор Кувайцев проголосовал в школе №77.

Фото: Penza-gorod.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области организована работа 221 счетного участка, которые распахнули свои двери в 8.00 и будут открыты до 20.00.

Голосование является рейтинговым. Любой житель региона может проголосовать за одного или нескольких зарегистрированных участников праймериз. Всего их насчитывается 95.

