Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России»
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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Первые лица Пензы и области проголосовали на праймериз «Единой России» для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона шестого созыва.
Фото: Twitter.com/BelozercevIA
Губернатор Иван Белозерцев принял участие в предварительном голосовании в школе №51.
Председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин посетил для этого школу №30.
Фото: Pgduma.ru
Там же свои голоса отдали глава Пензы Валерий Савельев и зампред гордумы Иван Краснов.
Мэр Виктор Кувайцев проголосовал в школе №77.
Фото: Penza-gorod.ru
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области организована работа 221 счетного участка, которые распахнули свои двери в 8.00 и будут открыты до 20.00.
Голосование является рейтинговым. Любой житель региона может проголосовать за одного или нескольких зарегистрированных участников праймериз. Всего их насчитывается 95.