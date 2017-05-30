Даченков прокомментировал информацию о включении Белозерцева во главу выборного списка Политика

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Известный российский политический консультант, генеральный директор агентства массовых коммуникаций «Регион Медиа» Игорь Даченков назвал возможность появления губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во главе списка партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание региона шестого созыва «экзотическим решением».

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По его словам, с учетом увеличения социально-экономических проблем и роста протестных настроений многие региональные политики стараются дистанцироваться от партии власти, чтобы не брать на себя негативный имидж, однако в Пензенской области прослеживается обратная тенденция.

«На мой взгляд, это связано с несколькими причинами. Во-первых, рейтинг Белозерцева на прошедших выборах губернатора был высоким. Авторы идеи поставить губернатора во главе списка «ЕР» помнят об этом, полагая, что его личный рейтинг автоматически трансформируется в рейтинги партии. Во-вторых, предполагается, что если губернатор возглавит список, то это будет некий сигнал для мобилизации всей административной вертикали. В-третьих, в региональном отделении «ЕР» есть признаки конфликта элит, и нужна некая консолидирующая сила. Видимо, поэтому решено сделать ставку на губернатора, на административную вертикаль, а не партийную», — цитирует Игоря Даченкова федеральная экспертная сеть « Клуб регионов ».

По его мнению, результаты выборов в региональный парламент будут иметь большое значение не только для «Единой России», но и для самого Ивана Белозерцева.

«Есть фактор федерального центра. И, безусловно, губернатору, который находится на своем посту два года, важно показать высокий результат, который будет укреплять кредит доверия к нему со стороны Кремля. Поэтому для Белозерцева это новое политическое испытание», — пояснил политтехнолог.