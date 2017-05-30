Даченков прокомментировал информацию о включении Белозерцева во главу выборного списка

По его словам, с учетом увеличения социально-экономических проблем и роста протестных настроений многие региональные политики стараются дистанцироваться от партии власти, чтобы не брать на себя негативный имидж, однако в Пензенской области прослеживается обратная тенденция.
«На мой взгляд, это связано с несколькими причинами. Во-первых, рейтинг Белозерцева на прошедших выборах губернатора был высоким. Авторы идеи поставить губернатора во главе списка «ЕР» помнят об этом, полагая, что его личный рейтинг автоматически трансформируется в рейтинги партии. Во-вторых, предполагается, что если губернатор возглавит список, то это будет некий сигнал для мобилизации всей административной вертикали. В-третьих, в региональном отделении «ЕР» есть признаки конфликта элит, и нужна некая консолидирующая сила. Видимо, поэтому решено сделать ставку на губернатора, на административную вертикаль, а не партийную», — цитирует Игоря Даченкова федеральная экспертная сеть «Клуб регионов».
По его мнению, результаты выборов в региональный парламент будут иметь большое значение не только для «Единой России», но и для самого Ивана Белозерцева.
«Есть фактор федерального центра. И, безусловно, губернатору, который находится на своем посту два года, важно показать высокий результат, который будет укреплять кредит доверия к нему со стороны Кремля. Поэтому для Белозерцева это новое политическое испытание», — пояснил политтехнолог.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter