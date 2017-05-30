Лидин прокомментировал участие в праймериз Чернышова, против которого проводили пикеты Политика

Пенза, 30 мая 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин прокомментировал участие в праймериз главы администрации Белинского района Василия Чернышова, против которого в конце апреля 2017 года сначала состоялся митинг, а затем последовала серия одиночных пикетов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«У нас изначально было принято решение, что любой житель Пензенской области […] имел право участвовать во внутрипартийном голосовании, о котором мы заявили. Он [Василий Чернышов] как житель Пензенской области на основании регламента представил все необходимые документы для регистрации. Эти документы были в полном объеме проверены, подтверждения мы получили из соответствующих структур правоохранительных. […] Оснований для отказа у нас не было, и он наравне со всеми […] принимал участие», — пояснил Валерий Лидин, отвечая на вопросы журналистов по окончании совещания, посвященного предварительным итогам праймериз, которое состоялось в штабе пензенских единороссов во вторник, 30 мая.

«Что касается тех пикетов, которые проходили здесь, рядом с нашим офисом регионального отделения [партии «Единая Россия»], у Законодательного собрания, возле здания студии «Экспресс», в Белинском районе митинг — это право оппозиции высказывать свою точку зрения, но решение принимают избиратели. Решение избиратель принял — он получил хороший уровень поддержки», — сказал лидер пензенских единороссов.

По его словам, кандидатура Василия Чернышова будет рассмотрена в качестве участника дальнейшей предвыборной кампании.

«Я еще больше скажу, что [...] Белинский район по результатам работы за прошлый год в аграрном секторе занимает первое место по Пензенской области. Второе — Василий Егорович [Чернышов] является заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации, у него громадный опыт в аграрном секторе. […] Его заслуги перед избирателями […] всегда оценивались очень высоко. И я думаю, что 10 сентября, если он будет выдвинут в качестве кандидата, я надеюсь, избиратели оценят все его достойные качества», — сказал Валерий Лидин.

Он также обратил внимание представителей СМИ на то, за что именно критикуют Василия Чернышова.

«Что касается поводов для проведения митингов, они сегодня основываются на том, что Василий Егорович Чернышов, используя полномочия главы администрации Белинского района, самым главным критерием оценки работы ставил в первую очередь эффективное использование бюджетных средств, которые выделяются на разные виды работ, в том числе и благоустройство. И когда Василий Егорович стал наводить порядок финансовой дисциплины, наверное, кому-то не понравилось. Это, наверное, в первую очередь стало основанием для того, чтобы проявить эту политическую активность. Я считаю, что эта излишняя политическая активность в отношении Василия Егоровича Чернышова основывалась не на достоверных данных, которые были представлены в том числе и в средствах массовой информации. Для этого есть законный путь решения — есть структуры контролирующие, есть структуры правоохранительные. Они вправе посмотреть результаты работы по финансовой дисциплине. Если будут замечания по этой работе, они будут рассмотрены. Если есть нарушения, они будут представлены в соответствующие структуры», — резюмировал секретарь реготделения партии «Единая Россия».