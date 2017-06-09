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Главой администрации Иссинского района назначен Николай Аргаткин

15:45 | 09.06.2017 | Политика

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Пенза, 9 июня 2017. PenzaNews. Начальник управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Минлесхоза Пензенской области Николай Аргаткин назначен главой администрации Иссинского района.

Главой администрации Иссинского района назначен Николай Аргаткин

Фото: Les.pnzreg.ru

В конкурсе на замещение этой должности участвовали три претендента — Николай Аргаткин, Александр Сидякин и Николай Хрипунов, однако конкурсная комиссия решила вынести на рассмотрение депутатов районного собрания представителей только две первые кандидатуры.

Сразу после конкурса состоялась сессия, в ходе которой сначала со своей программой выступил Николай Аргаткин.

«Глава администрации не может сам лечить, учить и строить дороги, но он должен создать условия и организовать дело так, чтобы больницы, ФАПы, школы хорошо работали, дороги строились и чистились, порядок охранялся, люди был заняты полезным трудом, получали достойное вознаграждение, создавались новые рабочие места», — отметил он.

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Также кандидат пояснил, каким образом намерен развивать производственный потенциал предприятий, обеспечивать эффективное использование муниципального имущества и увеличивать доходную часть бюджета.

Как сообщается на сайте районной администрации, после этого Николай Хрипунов заявил о снятии своей кандидатуры, выразив поддержку первому кандидату.

В результате за Николая Аргаткина депутаты проголосовали единогласно.

К работе в новой должности он приступит со вторника, 13 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», предыдущий глава администрации Иссинского района Александр Кулигин покинул занимаемый пост по требованию губернатора Ивана Белозерцева.

17 мая 2017 года депутаты собрания представителей удовлетворили его заявление о досрочном освобождении от должности по собственному желанию с 22 мая.
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