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Белозерцев заявил о намерении возглавить список «Единой России» на выборах в Заксобрание

12:12 | 16.06.2017 | Политика

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев заявил о намерении возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, которые назначены на 10 сентября.

Белозерцев заявил о намерении возглавить список «Единой России» на выборах в Заксобрание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Возглавлю», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Отвечая на вопрос о том, не является ли такой шаг введением избирателей в заблуждение, так как губернатор явно не перейдет на работу в парламент, Иван Белозерцев пояснил, что участие в выборах — это «еще одна возможность встретиться с гражданами, пообщаться с ними».

«Как губернатор и член партии буду использовать предвыборную ситуацию для того, чтобы глубже понять, какие у нас есть трудности, как с ними справляться», — пояснил Иван Белозерцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые неофициальная информация о том, что Иван Белозерцев возглавит список «Единой России» на выборах в пензенское Заксобрание, появилась в конце мая 2017 года. Целесообразность данного шага обосновывалась тем, что это «повысит электоральные шансы партии, поскольку губернатор является реальным лидером региона, у него высокие рейтинги и уровень доверия населения».

Заседание регионального политсовета «Единой России», на котором планируется определить первую тройку общеобластной части списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии, должно было состояться в минувшую среду, 14 июня, однако в последний момент его перенесли на неопределенный срок. Ожидается, что оно пройдет на следующей неделе.

На вхождение в тройку претендуют четыре человека.

Это губернатор Иван Белозерцев; председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин; член Совета Федерации РФ Виктор Кондрашин и начальник отдела информационной безопасности ООО «Мо.Кард» Павел Якушик.
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