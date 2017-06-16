19:45:49 Пятница, 16 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Белозерцев ответил на вопрос о чиновниках из команды Бочкарева

19:31 | 16.06.2017 | Политика

Печать

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал утверждение о том, что в исполнительной власти якобы осталось много кадров из команды бывшего главы региона Василия Бочкарева, к которым есть претензии.

Белозерцев ответил на вопрос о чиновниках из команды Бочкарева. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вполне может быть, что кому-то кто-то действительно не нравится. Между тем Николай Симонов, председатель правительства, ключевая должность — новый человек, первый зампред правительства Андрей Кулинцев — новый, руководитель аппарата губернатора Лариса Рябихина — новая, зампред по инвестициям Андрей Лузгин — тоже, он вообще не работал в системе власти. Новые люди в правительстве зампреды Олег Ягов и Василий Трохин. Более половины кабинета министров обновлено», — сказал Иван Белозерцев в интервью «Коммерсанту».

Он подчеркнул, что его команда «показывает хорошие темпы развития, все работают добросовестно».

«Я подбираю людей по профессиональным качествам и умению достигать целей. А их у нас предостаточно», — отметил Иван Белозерцев.

Читайте также

Ситуация с Рябихиной «засветила» всех проплаченных блогеров и журналистов — Рубцов

Вместе с тем Лариса Рябихина и Андрей Кулинцев все же работали в правительстве Пензенской области во время губернаторства Василия Бочкарева.

Так, Лариса Рябихина с 2001 по 2003 годы исполняла обязанности заместителя начальника отдела по связям с общественностью облправительства. С 2004 по 2007 годы она была заместителем министра образования и науки, а затем возглавила управление по вопросам демографии, семейной и молодежной политики региона.

Андрей Кулинцев с января 2007 года по январь 2008 года занимал пост заместителя председателя правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе планируется выпускать журнал «ЛиФФт» Персонал кузнецкой «Гортеплосети» переведут в «Гидромаш-Групп»
Долги по зарплате перед работниками «ЗИФ Плюс» погашены полностью — губернатор В Пензенской области в оборот введено более 20 тыс. га неиспользуемых земель
Мэр Пензы поручил проверить загруженность спортобъектов Под Пензой в ДТП с поездом погиб тракторист
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама