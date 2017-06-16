Белозерцев ответил на вопрос о чиновниках из команды Бочкарева Политика

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал утверждение о том, что в исполнительной власти якобы осталось много кадров из команды бывшего главы региона Василия Бочкарева, к которым есть претензии.

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«Вполне может быть, что кому-то кто-то действительно не нравится. Между тем Николай Симонов, председатель правительства, ключевая должность — новый человек, первый зампред правительства Андрей Кулинцев — новый, руководитель аппарата губернатора Лариса Рябихина — новая, зампред по инвестициям Андрей Лузгин — тоже, он вообще не работал в системе власти. Новые люди в правительстве зампреды Олег Ягов и Василий Трохин. Более половины кабинета министров обновлено», — сказал Иван Белозерцев в интервью « Коммерсанту ».

Он подчеркнул, что его команда «показывает хорошие темпы развития, все работают добросовестно».

«Я подбираю людей по профессиональным качествам и умению достигать целей. А их у нас предостаточно», — отметил Иван Белозерцев.

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Вместе с тем Лариса Рябихина и Андрей Кулинцев все же работали в правительстве Пензенской области во время губернаторства Василия Бочкарева.

Так, Лариса Рябихина с 2001 по 2003 годы исполняла обязанности заместителя начальника отдела по связям с общественностью облправительства. С 2004 по 2007 годы она была заместителем министра образования и науки, а затем возглавила управление по вопросам демографии, семейной и молодежной политики региона.

Андрей Кулинцев с января 2007 года по январь 2008 года занимал пост заместителя председателя правительства Пензенской области.