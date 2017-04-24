Ситуация с Рябихиной «засветила» всех проплаченных блогеров и журналистов — Рубцов Политика

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Экс-руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области, бывший вице-губернатор Виктор Рубцов, опубликовавший накануне в «Живом Журнале» пост « Пензенская власть, ты где? », вызвавший широкий общественный резонанс, в том числе в СМИ и социальных сетях, разместил вечером в пятницу, 28 апреля, новый материал , в котором фактически подтвердил опасения, высказанные в статье « В чем фишка Тузовгейта? », прямо указав на то, какую реальную роль в сложившейся ситуации играет высокопоставленная чиновница Лариса Рябихина.

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«Резонанс, вызванный моей статьей, конечно, не мог меня оставить равнодушным. Я благодарен всем, кто остался неравнодушным и поддержал меня! Да и тем, кто высказал иную точку зрения, проявив себя, тоже выражаю благодарность. Возможно, я бы не вернулся к этой теме, если бы не придворные «Желтого дома», которые так заигрались, что сами себя переиграли, сдав все свои контакты и источники и подставив, опять же, кого бы вы думали? Конечно, губернатора. Ну, а теперь, все по порядку», — пишет в своем блоге Виктор Рубцов.

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В частности, бывший чиновник, пропавший из пензенского медиапространства после своего последнего увольнения, с определенной долей саморекламы признается, что он сейчас «совершенно свободный человек», успешно занимается политтехнологиями и помогает людям «получить то, что они желают».

В качестве своих достижений на этом поприще Виктор Рубцов называет трудоустройство двух высокопоставленных сотрудников в федеральные структуры власти, а также избрание трех региональных депутатов и двух городских. При этом какие-либо фамилии и даже регионы он не называет, ссылаясь на конфиденциальность.

«Конечно, мне небезразлично, что происходит в регионе, где я работал, в Пензенской области. Но мне совершенно неважно, что и кто про меня думает во властных и околовластных структурах, и не только потому, что я с ними никакими узами не связан. В первую очередь, я уважаю себя. Во-вторых, я уважаю людей сильных, мудрых, добившихся всего своим трудом, умом, действиями, а не с помощью денег, интриг и обмана. Однако хочу разочаровать тех, кто думает, что я враг или недоброжелатель губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Это, как минимум, не так. Хоть, как я понимаю, его окружение и пытается создать мне именно такой имидж, представляя Ивану Александровичу [Белозерцеву] информацию так, как будто я говорю только негативно и только в его адрес. Да, я критикую Белозерцева, но как раз с позиции «пока еще не поздно». Я неоднократно заявлял, что в определенной степени даже благодарен Белозерцеву. И я делал попытки (тут моя совесть чиста) связаться с ним напрямую и поговорить о всех проблемах, помочь ему в чем-то. Мне это не удалось. Поэтому смотреть, как он шаг за шагом, подталкиваемый своим окружением, движется к пропасти отчуждения, я тоже не хочу», — поясняет свою позицию Виктор Рубцов.

По словам бывшего вице-губернатора, ему было интересно наблюдать за тем, как его предыдущая запись в блоге распространялась в СМИ, но «совершенно безразлично» то, кто и как использовал текст.

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«В любом случаем — низкий поклон тем, кто оказался небезразличен к судьбе Пензенской области, даже с учетом их интересов! А вот позже, как и предполагалось, вышел пост у некоего «внештатного сотрудника областного правительства», моего тезки, Виктора Шамаева [националист, автор статей на сайтах «Точка зрения – Пенза» и «Буртасская правда»]. И о, ужас! В тексте почти целиком приводится текст из справки, которую готовили по указанию руководителя аппарата [Ларисы] Рябихиной губернатору [Ивану] Белозерцову в 2015 году в попытке очернить меня (кстати, как готовятся подобные документы, многие знают или догадываются). И про какую-то квартиру на улице Свердлова/Красная, и про мои командировки из Москвы в Пензу, будучи руководителем московского представительства, и про саратовцев (опять же — ужас), работающих в Пензенской области, и (о, Боже, какой ужас!) про мою встречу с Бабичем... Только Шамаев, видимо, не знает, да и знать этого не может, что все «аргументы», которые он приводит, давно документально и доказательно разбиты, и губернатору об этом известно. Более того, он сам мне эту справку и подарил, хитро улыбаясь... Правда, в данном случае Белозерцев Рябихиной об этом, видимо, ничего не сказал (какой подвох с его стороны). Таким образом, связь Рябихиной с Шамаевым подтвердилась окончательно! Да тут и к гадалке ходить не надо было. Связь Шамаева (и не только его) с аппаратом правительства Пензенской области известна давно. Я, правда, не могу рассказать, что он за это получает и через какие структуры... Как, впрочем, не могу рассказать и о некоторых документах, раскрывающих деятельность Рябихиной на посту заместителя мэра Пензы в свою бытность и руководителя аппарата губернатора уже сейчас. А там много интересного. В том числе и ее переписка с неким Тузовым... К сожалению, вся эта ситуация не просто подтвердила опасения неравнодушных пензенских активистов о том, что руководитель аппарата губернатора Рябихина вместо работы занимается интригами, но и «засветила» всех проплаченных блогеров и журналистов», — пишет Виктор Рубцов.

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По словам бывшего вице-губернатора, его удивляет то, что «таких людей, на которых клеймо уже негде ставить, Белозерцев не только терпит, использует, но еще и поддерживает», хотя «они наносят ему настолько мощный репутационный ущерб, что адекватно оценить последствия этого просто невозможно».

Возвращаясь к теме встречи с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем, Виктор Рубцов открыто подтверждает, что она на самом деле была — в октябре 2015 года. Более того, экс-чиновник заявляет о том, что встречался и продолжает это делать с руководителями высших эшелонов власти.

По словам Виктора Рубцова, его рассмешило то, что встреча с полпредом президента России ставится ему в вину. В связи с этим он напрямую обращается к Михаилу Бабичу.