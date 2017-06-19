В Пензенской области вновь пройдет прямая линия с губернатором Политика

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен ответить на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, которая будет организована по аналогии со специальной программой с участием президента России Владимира Путина, вышедшей в эфир в минувший четверг, 15 июня.

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«В августе прошлого года я проводил прямую линию. […] Нужно планировать аналогичную прямую линию», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области утром в понедельник, 19 июня.

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По словам Ивана Белозерцева, прямая линия с населением должна стать традицией.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым была анонсирована на следующий день после одноименной телепрограммы с участием президента РФ Владимира Путина.

Она преподносилась как ее аналог, однако фактически превратилась в телепередачу «11 канала» с главой региона в качестве специального гостя.