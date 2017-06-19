15:46:18 Понедельник, 19 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
«iВолга-2017» Пензенская делегация на окружном форуме в Самарской области

В Пензенской области вновь пройдет прямая линия с губернатором

08:39 | 19.06.2017 | Политика

Печать

Пенза, 19 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев намерен ответить на вопросы жителей региона в ходе прямой линии, которая будет организована по аналогии со специальной программой с участием президента России Владимира Путина, вышедшей в эфир в минувший четверг, 15 июня.

В Пензенской области вновь пройдет прямая линия с губернатором

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В августе прошлого года я проводил прямую линию. […] Нужно планировать аналогичную прямую линию», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области утром в понедельник, 19 июня.

Читайте также

В Пензе чиновники проанализируют проблемы, поднятые в ходе «Прямой линии с Путиным»

По словам Ивана Белозерцева, прямая линия с населением должна стать традицией.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым была анонсирована на следующий день после одноименной телепрограммы с участием президента РФ Владимира Путина.

Она преподносилась как ее аналог, однако фактически превратилась в телепередачу «11 канала» с главой региона в качестве специального гостя.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой 22 штукатура поборются за звание лучшего Мэр Кузнецка предложил создать клуб активного долголетия
Петр Алешковский подарил пензенской областной библиотеке 80 книг В Заречном сотрудника мэрии наказали за отправку извещений по ошибочному адресу
Жилье для переселенцев в Сурске приведут в порядок за две недели — Дмитрий Семенов Пензенские учителя в июне получат 800 млн. рублей в виде зарплаты и отпускных
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама