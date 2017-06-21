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В Пензу прибыли министр Топилин, полпред Бабич и глава Ингушетии Евкуров

12:53 | 21.06.2017 | Политика

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Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров прибыли в Пензу с рабочим визитом.

В Пензу прибыли министр Топилин, полпред Бабич и глава Ингушетии Евкуров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что в течение дня они посетят ряд объектов социально-культурной и производственной сферы.

Первым пунктом визита гостей станет областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Кичкилейке, после чего они примут участие в открытии пансионата для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Также в программе визита запланировано посещение производственного объединения «Электроприбор», областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, дворца водного спорта «Сура» и города «Спутник», где представители власти оценят условия, созданные для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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