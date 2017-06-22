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Георгий Камнев по партийной линии будет курировать сразу три региона

20:07 | 22.06.2017 | Политика

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума Центрального комитета КПРФ Георгий Камнев будет оказывать содействие и практическую помощь в работе партийных отделений в трех регионах страны.

Георгий Камнев по партийной линии будет курировать сразу три региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это Пензенская и Нижегородская области, а также Марий Эл. Соответствующее решение принято сегодня на заседании президиума ЦК в Москве», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома КПРФ в четверг, 22 июня.

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Как уточнили в штабе коммунистов, в ходе мероприятия также был принят ряд решений по участию партии в дополнительных выборах депутатов Госдумы России по одномандатным округам и распределены обязанности между председателем партии, его заместителями, членами президиума и секретарями.

«Помимо этого, большое внимание было уделено вопросу подготовки к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которое отмечается в этом году», — сказали в пресс-службе.
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