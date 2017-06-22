Георгий Камнев по партийной линии будет курировать сразу три региона Политика

Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума Центрального комитета КПРФ Георгий Камнев будет оказывать содействие и практическую помощь в работе партийных отделений в трех регионах страны.

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«Это Пензенская и Нижегородская области, а также Марий Эл. Соответствующее решение принято сегодня на заседании президиума ЦК в Москве», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома КПРФ в четверг, 22 июня.

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Как уточнили в штабе коммунистов, в ходе мероприятия также был принят ряд решений по участию партии в дополнительных выборах депутатов Госдумы России по одномандатным округам и распределены обязанности между председателем партии, его заместителями, членами президиума и секретарями.

«Помимо этого, большое внимание было уделено вопросу подготовки к празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которое отмечается в этом году», — сказали в пресс-службе.