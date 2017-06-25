Администрацию Засечного сельсовета возглавил Василий Смирнов Политика

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Бывший заместитель начальника управления Минюста России по Пензенской области генерал-майор милиции в отставке Василий Смирнов назначен на должность главы администрации Засечного сельсовета, которая стала вакантной после увольнения Ларисы Николаевой.

Фото: Zasechnoe.pnz.pnzreg.ru

Согласно сведениям, указанным в информационном бюллетене комитета местного самоуправления Засечного сельсовета, конкурс на замещение должности главы администрации был назначен на 20 июня.

Как сообщает РИАПО, документы на него подали пятеро претендентов, из которых было одобрено две кандидатуры — безработного Петра Попова 1973 года рождения и 63-летнего генерал-майора милиции в отставке Василия Смирнова.

По результатам презентации кандидатами программ социально-экономического развития сельсовета депутаты единогласно поддержали Василия Смирнова.

Читайте также

Сложение полномочий тремя депутатами гордумы Пензы негативно повлияло на рейтинг региона

Контракт с главой администрации рассчитан до дня начала работы комитета местного самоуправления нового созыва, но не менее чем на 2 года.

Несмотря на то, что конкурс на замещение должности состоялся пять дней назад, соответствующая информация на сайте администрации Засечного сельсовета до настоящего времени не обнародована.

В телефонном справочнике в качестве исполняющей обязанности главы администрации по-прежнему указана Светлана Кусмарцева.

Смирнов Василий Михайлович родился в селе Долгоруково Мокшанского района Пензенской области 26 ноября 1953 года.

В 1987 году окончил Академию МВД СССР по специальности «Правоведение».

Служебную деятельность начал осуществлять с 1974 года.

Работал милиционером второго разряда, командиром отделения, инспектором угрозыска, по делам несовершеннолетних, по борьбе с кражами госимущества, оперуполномоченным и старшим оперуполномоченным по борьбе с кражами госимущества.

С февраля 1988 года по октябрь 2003 года замещал руководящие должности в управлении внутренних дел по Пензенской области.

С октября 2003 года по март 2009 года — министр внутренних дел Адыгеи.

С апреля 2009 года по июль 2010 года — начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области.

В 2009 году присвоен классный чин «Действительный государственный советник Пензенской области третьего класса».

27 февраля 2012 года был назначен на должность заместителя начальника управления Минюста РФ по Пензенской области.

29 декабря 2016 года награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области.