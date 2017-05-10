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Сложение полномочий тремя депутатами гордумы Пензы негативно повлияло на рейтинг региона

13:05 | 10.05.2017 | Политика

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Пенза, 10 мая 2017. PenzaNews. Досрочное прекращение полномочий трех депутатов Пензенской городской думы Сергея Седова, Бориса Дрякина и Андрея Сакмаева, входивших во фракцию «Единая Россия», негативно повлияло на рейтинг социально-политической устойчивости региона. Это следует из результатов исследования, проведенного фондом «Петербургская политика» за апрель 2016 года.

Сложение полномочий тремя депутатами гордумы Пензы негативно повлияло на рейтинг региона

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также к событиям, которые ослабили позиции Пензенской области, аналитики отнесли митинг в Белинском, участники которого потребовали немедленной отставки главы администрации Белинского района Василия Чернышова, занимающего этот пост с июля 2011 года и являющегося секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, негативную роль сыграло увольнение Ларисы Николаевой с должности главы администрации Засечного сельсовета. Ранее местные жители обратили внимание губернатора Ивана Белозерцева на ее неудовлетворительную работу.

В числе позитивных событий авторы рейтинга назвали подписание восьми соглашений между правительством региона и предприятиями о социально-экономическом сотрудничестве.

Также при ранжировании регионов они учли результаты форума «InnoMed», на котором были подписаны протоколы о намерениях по развитию сотрудничества с итальянской компании Leader Medica Srl и ООО «Раймед трейдинг групп ПВТ».

Помимо этого, положительно на рейтинге региона сказалось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего бизнеса между Пензенским филиалом АО «Россельхозбанк» и АО «Гарантийная микрокредитная организация «Поручитель».

С учетом всех факторов рейтинг Пензенской области снизился до 8 баллов.

Это позволило ей удержаться в группе регионов с максимальной устойчивостью, где она занимает седьмое — предпоследнее — место.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.
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