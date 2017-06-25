Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в пензенское Заксобрание Политика

Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский, как и в 2012 году, возглавит список ЛДПР на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

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Такое решение принято по результатам тайного голосования, состоявшегося в ходе внеочередной 58-й конференции реготделения партии в гостинице «Ласточка» в воскресенье, 25 июня.

В общеобластной части списка значится также координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев, который ранее был освобожден от обязанностей члена облизбиркома с правом решающего голоса.

Кроме того, были выдвинуты кандидаты по 18 региональным группам и 18 одномандатным избирательным округам.

Все без исключения кандидаты являются членами ЛДПР, сообщает пресс-служба реготделения партии.