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Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в пензенское Заксобрание

16:20 | 25.06.2017 | Политика

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Пенза, 25 июня 2017. PenzaNews. Лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский, как и в 2012 году, возглавит список ЛДПР на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области, которые состоятся 10 сентября 2017 года.

Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в пензенское Заксобрание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Такое решение принято по результатам тайного голосования, состоявшегося в ходе внеочередной 58-й конференции реготделения партии в гостинице «Ласточка» в воскресенье, 25 июня.

В общеобластной части списка значится также координатор пензенского регионального отделения ЛДПР Александр Васильев, который ранее был освобожден от обязанностей члена облизбиркома с правом решающего голоса.

Кроме того, были выдвинуты кандидаты по 18 региональным группам и 18 одномандатным избирательным округам.

Все без исключения кандидаты являются членами ЛДПР, сообщает пресс-служба реготделения партии.
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