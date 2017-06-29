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Пензенское правительство и брестский облисполком договорились о сотрудничестве

13:02 | 29.06.2017 | Политика

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Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в ходе IV форума регионов России и Беларуси в Москве в четверг, 29 июня.

Пензенское правительство и брестский облисполком договорились о сотрудничестве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, документ открывает новые перспективы для взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

В частности, предполагается расширение взаимных поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

Кроме того, стороны намерены сотрудничать в области привлечения инвестиций, обмениваться опытом по развитию предпринимательства и частной инициативы.

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Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для всесторонних контактов юридических и физических лиц, включая их участие в ярмарках и выставках.

Также планируется развитие партнерских связей между сельхозтоваропроизводителями.

Помимо этого, намечено проведение совместных научно-исследовательских разработок, семинаров, конференций, студенческих и культурных обменов.

«Меня как губернатора очень радует, что идет двустороннее развитие наших отношений, потому что оно несет положительный эффект как для Пензенского региона, так и для республики, с которой нас связывают братские узы, проверенные временем», — прокомментировал подписание соглашения Иван Белозерцев.
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