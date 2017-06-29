Адвокат Александр Мурнин стал членом избиркома Пензенской области от ЛДПР Политика

Пенза, 29 июня 2017. PenzaNews. Адвокат пензенской областной коллегии адвокатов Александр Мурнин назначен членом избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев в минувшую среду, 28 июня.

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Как отмечается в тексте документа, его кандидатура была предложена Либерально-демократической партией России.

Таким образом, Александр Мурнин сменил в облизбиркоме координатора реготделения ЛДПР Александра Васильева, который 19 июня был досрочно освобожден от обязанностей члена комиссии, а 25-го числа — выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания Пензенской области.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском штабе либерал-демократов, Александр Мурнин состоит в ЛДПР уже более 10 лет, а с 1 марта 2016 года он является заместителем координатора регионального отделения партии по идеологической работе.

В состав избирательной комиссии Пензенской области входит 14 членов с правом решающего голоса.

Кандидатуры семерых из них утвердило Законодательное собрание региона, оставшаяся половина была назначена губернатором.