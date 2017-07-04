В Пензе гражданский активист попросил губернатора Белозерцева уйти в отставку Политика

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Член инициативной группы «За ответственную власть» Александр Фроленков, который в 2015 году был выдвинут в качестве кандидата в губернаторы Пензенской области от партии «ЧЕСТНО», но затем выбыл из предвыборной гонки, поскольку не смог получить ни одной подписи депутатов в свою поддержку, заявил, что 4 июля подал обращение к главе региона Ивану Белозерцеву с просьбой уйти в отставку.

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«Скоро два года как Вы официально вступили в должность губернатора моей родной области, а реально Вы управляете более двух лет. Тогда Вашу кандидатуру одобрили в Москве, хотя лично сам президент, насколько я помню, Вас даже не принимал, но все же «ковровые дорожки» на выборах с благословения администрации президента Вы получили. […] Я два года внимательно смотрел за тем, как Вы управляете губернией, и, скажу честно, никакого улучшения состояния ни для экономики области, ни для улучшения уровня жизни людей в губернии, Ваше управление не принесло. Радужные, но лукавые цифры Госкомстата могут быть интересны чиновникам, а не тем моим землякам, кто в магазине смотрит на ценники продуктов питания. Промышленность губернии в глубочайшем кризисе, никаких шагов по выводу ее из кризиса Вы не делаете. Ваши поездки за семь морей в поисках «счастья» якобы для губернии вызывают у народа только раздражение», — написал Александр Фроленков в социальной сети Facebook во вторник, 4 июля.

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По словам гражданского активиста, последней каплей, подтолкнувшей его написать обращение, стало отношение губернаторской команды к верховым лошадям на конезаводе «Завиваловский».

«Там за сохранение и спасение уникальной и единственной породы борется одна хрупкая женщина, которая верит еще, что сможет спасти коней с Вашей помощью. Вы вроде как бы и указания даете подчиненным с благими намерениями, только результата никакого… А тут возникает основной вопрос: Вы не способны решить вопрос стоимостью порядка 8,5 млн. [рублей]? А может Ваши поручения игнорируются Вашими подчиненными? Конечно, возможны оба варианта одновременно, но тогда, господин губернатор, я прошу Вас сложить с себя полномочия губернатора Пензенской области! Вы не справляетесь со своими обязанностями! При Вас в губернии становится тяжко жить!» — говорится в обращении Александра Фроленкова.

«В Вашей семье есть похоронный бизнес, с голоду не умрете, потому как создали своим управлением губернии для такого бизнеса достаточно объемный и долговременный «рынок сбыта»… На Ваш век хватит. Пожалуйста, подайте в отставку! Пусть мои земляки выберут себе более достойного губернатора!» — добавляется в нем.