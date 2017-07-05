Камнев предположил, что Мельниченко идет на выборы в Пензе ради кресла сенатора Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания области, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев предположил, что заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко идет на выборы в региональный парламент от партии «Единая Россия», чтобы впоследствии занять пост члена Совета Федерации РФ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это решение, по всей видимости, было принято достаточно давно. […] Олег Владимирович, понятно, идет не для того, чтобы быть рядовым депутатом. Можно предположить, что он идет, чтобы стать в дальнейшем сенатором от Пензенской области», — прокомментировал Георгий Камнев ИА «PenzaNews» включение Олега Мельниченко в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Заксобрания Пензенской области от «Единой России».

Он добавил, что «это вполне логичное продолжение карьеры» для человека, работающего в аппарате полпреда.

«Насколько мне известно, на этих выборах будут добиваться для «Единой России» какого-то невероятного результата — далеко за 80%, а некоторые говорят даже под 90%», — сказал лидер пензенских коммунистов.

Первый секретарь обкома подчеркнул, что КПРФ намерена не допустить этого.