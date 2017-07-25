Заявления о голосовании по месту нахождения в Пензенской области начнут принимать 26 июля Политика

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, которые хотят проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва 10 сентября не по месту регистрации, смогут подать соответствующее заявление с предстоящей среды, 26 июля. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«С 26 июля и по 4 сентября будут работать пункты приема заявлений в каждой территориальной избирательной комиссии и […] любом многофункциональном центре, которых у нас по области 33», — сказал он в ходе презентации работы пункта приема заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения, состоявшейся во вторник, 25 июля.

По словам Александра Синюкова, соответствующие заявления должны подать как те, кто проживает не по месту регистрации, так и те, кто на время выборов покинет место жительства.

Он уточнил, что в избирательной комиссии заявления будут приниматься ежедневно с 13.00 до 17.00, в МФЦ — по графику их работы, на портале госуслуг документ можно заполнить самостоятельно.

«Человек прикрепляется по фактическому месту и открепляется от того, где он находится в списке по регистрации. Будет составляться два реестра и вводиться в базу данных системы ГАС «Выборы». После того, как федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии все это в автоматизированном порядке обеспечит, не позднее чем 7 сентября в территориальные комиссии придут реестры убывших и прибывших», — пояснил глава облизбиркома.

Александр Синюков отметил, что после оформления заявления, которое осуществляется при предъявлении паспорта, избирателю будет выдан отрывной талон с указанием адреса и номера участка, где ему предстоит проголосовать 10 сентября.

Он подчеркнул, что написать заявление можно только один раз.

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«Фактически можно написать несколько раз, но учитываться будет первое. Остальные, когда обрабатываться будут, […] в графе напротив них будет написано, что они недействительны. Это [сделано], чтобы обезопасить и членов участковой комиссии, и самих избирателей», — пояснил он, отметив, что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за повторную выдачу бюллетеня.

В продолжение темы секретарь облизбиркома Татьяна Рожкова сообщила, что в день голосования избирателю для получения бюллетеня необходимо будет обратиться к секретарю комиссии на избирательном участке.

По ее словам, предъявлять талон необязательно, однако для избежания конфликтных ситуаций лучше принести его с собой.

Кроме того, в случае незапланированного отсутствия избирателя в день голосования он может обратиться участковую избирательную комиссию по месту регистрации до 14.00 дня, предшествующего выборам, то есть 9 сентября. Он получит на руки заявление со специальной маркой и сможет проголосовать на определенном избирательном участке.

Жители Пензенской области могут задать интересующие вопросы, касающиеся предстоящего голосования, по телефону горячей линии облизбиркома, которая действует по номеру: +7 (8412) 56-01-46.