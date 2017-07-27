В избиркоме Сердобского района отказались принять документы от двух оппозиционеров

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Секретарь территориальной избирательной комиссии Сердобского района Пензенской области Любовь Ефимова отказалась принять документы от уполномоченного представителя КПРФ Юлии Смирновой и первого секретаря райкома партии, депутата районного собрания представителей Александра Смирнова.
Не ознакомившись с текстом заявления, секретарь комиссии написала отказ и вернула бумаги оппозиционерам, после чего попыталась выгнать народного избранника из кабинета, а затем захлопнула перед ним дверь.
Свою подпись на заявлении почти не глядя также поставил председатель ТИК Юрий Филиппенков.
В пензенском обкоме КПРФ назвали подобную ситуацию недопустимой.
«Избирательная комиссия обязана принимать от граждан любые документы, обращения, жалобы, которые поступают в ее адрес. Сердобский райизбирком на поверку оказался просто некомпетентным и политически мотивированным, отказавшись принять документы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного отделения Компартии России.
В нем также высказывается мнение о том, что администрация Сердобского района с помощью избирательной комиссии «устраняет неугодных ей конкурентов на предстоящих выборах».
«Местная власть «зачистила» все политическое поле. Не допустив до выборов кандидатов от КПРФ в Сердобском районе, «Единая Россия» идет на выборы в гордом одиночестве. Практически по всем округам власть планирует провести выборы на безальтернативной основе. Партия власти неспособна победить в честной и конкурентной борьбе, поэтому единственная возможность у кандидатов от «Единой России» выиграть выборы — это не допустить выдвижения кандидатов от оппозиции. […] Мы обращаем внимание областной избирательной комиссии на массовые нарушения законодательства о выборах в Сердобском районе и призываем председателя облизбиркома Александра Синюкова прекратить произвол ТИК Сердобского района. Коммунисты с негодованием отмечают, что Пензенская область становится зоной массовых нарушений избирательных прав. У нас есть все основания утверждать, что в день выборов 10 сентября нас ждут наглые и беспрецедентные фальсификации. А затем и громкие уголовные дела», — отмечается в тексте сообщения.
Действия сотрудников ТИК Сердобского района оппозиционеры засняли на видео. В настоящее время они готовят соответствующие жалобы в вышестоящие избирательные комиссии.
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