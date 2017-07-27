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В избиркоме Сердобского района отказались принять документы от двух оппозиционеров

11:26 | 27.07.2017 | Политика

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Секретарь территориальной избирательной комиссии Сердобского района Пензенской области Любовь Ефимова отказалась принять документы от уполномоченного представителя КПРФ Юлии Смирновой и первого секретаря райкома партии, депутата районного собрания представителей Александра Смирнова.

В избиркоме Сердобского района отказались принять документы от двух оппозиционеров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Не ознакомившись с текстом заявления, секретарь комиссии написала отказ и вернула бумаги оппозиционерам, после чего попыталась выгнать народного избранника из кабинета, а затем захлопнула перед ним дверь.

Свою подпись на заявлении почти не глядя также поставил председатель ТИК Юрий Филиппенков.

Сотрудники избиркома мотивировали свои действия тем, что кандидатам в депутаты собрания представителей Сердобска от КПРФ ранее было отказано в заверении списка.

В пензенском обкоме КПРФ назвали подобную ситуацию недопустимой.

«Избирательная комиссия обязана принимать от граждан любые документы, обращения, жалобы, которые поступают в ее адрес. Сердобский райизбирком на поверку оказался просто некомпетентным и политически мотивированным, отказавшись принять документы», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте областного отделения Компартии России.

В нем также высказывается мнение о том, что администрация Сердобского района с помощью избирательной комиссии «устраняет неугодных ей конкурентов на предстоящих выборах».

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«Местная власть «зачистила» все политическое поле. Не допустив до выборов кандидатов от КПРФ в Сердобском районе, «Единая Россия» идет на выборы в гордом одиночестве. Практически по всем округам власть планирует провести выборы на безальтернативной основе. Партия власти неспособна победить в честной и конкурентной борьбе, поэтому единственная возможность у кандидатов от «Единой России» выиграть выборы — это не допустить выдвижения кандидатов от оппозиции. […] Мы обращаем внимание областной избирательной комиссии на массовые нарушения законодательства о выборах в Сердобском районе и призываем председателя облизбиркома Александра Синюкова прекратить произвол ТИК Сердобского района. Коммунисты с негодованием отмечают, что Пензенская область становится зоной массовых нарушений избирательных прав. У нас есть все основания утверждать, что в день выборов 10 сентября нас ждут наглые и беспрецедентные фальсификации. А затем и громкие уголовные дела», — отмечается в тексте сообщения.

Действия сотрудников ТИК Сердобского района оппозиционеры засняли на видео. В настоящее время они готовят соответствующие жалобы в вышестоящие избирательные комиссии.
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