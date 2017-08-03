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Иск мэрии Пензы к Тузову по земле был отозван по просьбе из правительства — источник

13:35 | 03.08.2017 | Политика

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Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Иск администрации Пензы к бывшему сотруднику ФСБ, владельцу одного из сетевых СМИ, члену общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александру Тузову, связанный с вопросами землепользования, был отозван по просьбе высокопоставленного чиновника регионального правительства. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник из близкого окружения губернатора Ивана Белозерцева.

Иск мэрии Пензы к Тузову по земле был отозван по просьбе из правительства — источник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Любой формальный повод можно представить в качестве причины отзыва иска. Однако реальность такова, что незадолго до этого — еще перед отпуском Белозерцева — состоялся разговор с [главой администрации Пензы Виктором] Кувайцевым. Была озвучена просьба. Ее инициировал чиновник, который, как он считает, «имеет полное взаимопонимание» с Тузовым, в том числе по информационным вопросам», — сказал собеседник агентства.

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Он напомнил, что в последние недели в СМИ, главным редактором которого является Александр Тузов, стало заметно меньше критики мэра Пензы Виктора Кувайцева, хотя «раньше его и его замов едва ли не каждый день мочили».

«Сейчас в период выборов в Заксобрание — а это «тренировка» перед выборами мартовскими — важно показать, что в регионе все спокойно, что ситуация под контролем. Или хотя бы видимость создать. Поэтому с этой точки зрения можно корить, что иск был не совсем вовремя подан. Но те, кто считает себя «великими» в «желтом доме», повелись и допустили грубейшую ошибку. Они начали «активничать», открыто защищать Тузова и просить отозвать иск. Хотя ситуация этого не требовала. Что в итоге? Иск отозван, но Кувайцев и его команда теперь уже точно знают: кто заказывает музыку, а кто пляшет под дудку, на которой играют эту музыку. И шума избежать не удалось», — отметил источник.
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