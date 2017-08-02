Мэрия Пензы подала в суд на Александра Тузова, но через 5 дней отозвала иск Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Администрация города Пензы подала в суд на бывшего сотрудника ФСБ, владельца одного из сетевых СМИ, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, однако через 5 дней отозвала иск, который касался вопросов землепользования.

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Соответствующая информация размещена на сайте Железнодорожного районного суда Пензы, где также значатся еще два дела, по которым ответчиком выступает индивидуальный предприниматель Александр Тузов.

Согласно опубликованным сведениям, иск мэрии Пензы к Александру Тузову по земле был подан 12 июля. На следующий день материалы для рассмотрения были переданы судье Инне Тарасовой, однако уже 17 июля от представителя администрации Пензы поступило «заявление о возвращении искового заявления».

В качестве третьих лиц по земельному спору указаны управление Росреестра по Пензенской области и управление архитектуры и градостроительства администрации Пензы.

В пресс-службе мэрии ИА «PenzaNews» затруднились пояснить, какие именно требования выставила администрация города к Александру Тузову, а также не смогли прокомментировать, почему иск сначала был подан, а затем отозван, сославшись на то, что данный вопрос находится вне их компетенции.

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Вместе с тем известен пока только один земельный скандал, фигурантом которого является член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов. Он связан с самозахватом земли в курортной зоне Ахуны по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, что официально подтверждено проверкой регионального управления Росреестра.

Ранее сообщалось, что площадь самовольно занятого участка, на котором частично находится двухэтажный коттедж и гараж, огороженные массивным забором, составляла 170 кв. метров. Однако, как позже выяснилось, госинспектор, проводивший проверку, на основе представленных нарушителем документов пришел к выводу, что она должна быть чуть меньше — более 120 кв. метров — то есть за минусом части площади земли под домом и гаражом.

В итоге еще 27 апреля 2016 года Александру Тузову было выдано предписание, согласно которому ему было необходимо в течение полугода либо освободить самовольно занятый участок, либо оформить правоустанавливающие документы на него. Срок исполнения предписания по ходатайству заявителя продлевался сначала до 27 апреля 2017 года, затем — до 27 октября.

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В 2016 году Александр Тузов дважды обращался в мэрию в надежде придать законность используемой около коттеджа земле, которая учтена в госкадастре недвижимости как «Вторая зона округа санитарной охраны месторождения минеральных вод в Пензе», однако обе попытки не увенчались успехом.