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В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии

18:56 | 09.08.2017 | Политика

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Коммунисты подали в администрацию Пензы уведомление о проведении пикета около здания епархии против передачи здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви.

В Пензе коммунисты хотят пикетировать здание епархии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В случае согласования акция пройдет 14 августа с 17.00 до 18.00 на Советской площади перед зданием епархии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе обкома КПРФ.

В штабе коммунистов напомнили также, что в настоящее время продолжается сбор подписей жителей Пензы, выступающих категорически против передачи очередного здания РПЦ.

Ранее активисты и сторонники КПРФ уже провели две акции протеста: обе состоялись в сквере Ф.Э. Дзержинского.

Первая прошла 3 августа. Тогда высказать свою гражданскую позицию собрались около 40 человек.

Вторая состоялась 4 августа перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню железнодорожника, которое прошло в здании дворца культуры.
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