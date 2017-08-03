В Пензе около 40 человек вышли на пикет против передачи здания ДК церкви Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Около 40 членов и сторонников КПРФ приняли участие в пикете против передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в ведение Русской православной церкви.

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У людей, пришедших в сквер, который также носит имя революционера, были напечатанные в одном стиле плакаты с лозунгами, обращенными к руководству «Российских железных дорог» и региона: «Требуем от ОАО «РЖД» не допустить превращения ДК в молельный дом!», «Губернатор! Требуем не допустить передачи ДК церкви!», «Руки прочь от дворца культуры железнодорожников!», «Не дадим превратить клуб в молельный дом!» и «Городу нужен ДК, а не культовое учреждение!»

Некоторые держали красные флаги.

Несколько активистов раздавали газеты и листовки с позицией пензенского обкома КПРФ по вопросу передачи здания церкви. На их обратной стороне размещена пустая таблица, чтобы любой желающий мог собрать подписи неравнодушных граждан, а затем принести заполненный бланк в обком.

Выступая перед собравшимися, первый секретарь пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев подверг резкой критике планы по перепрофилированию здания.

«Это акт, который напрямую вредит городу. Это акт, который напрямую попирает детей и их родителей, вообще всех тех граждан, всех тех пензенцев, связанных с этим дворцом культуры, в том числе и работников», — сказал он.

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Комментируя журналистам сложившуюся ситуацию, Дмитрий Филяев усомнился в целесообразности передачи здания ДК православной церкви, так как обустроенная в одном из помещений молельная комната, по его словам, большую часть времени пустует.

«Она постоянно пустая. Там два, три, пять, десять человек — больше я не видел. Зато этот чад идет на все здание», — отметил коммунист.

Он добавил, что не представляет, как в ДК будут сосуществовать храм и детские кружки.

«Если потребуется, мы будем проводить серию дополнительных акций протеста, в том числе и у епархии. […] Если они хотят скандала, они его получат», — подчеркнул Дмитрий Филяев.