20:51:03 Четверг, 3 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

В Пензе около 40 человек вышли на пикет против передачи здания ДК церкви

19:43 | 03.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Около 40 членов и сторонников КПРФ приняли участие в пикете против передачи находящегося на балансе ОАО «РЖД» здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в ведение Русской православной церкви.

В Пензе около 40 человек вышли на пикет против передачи здания ДК церкви

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

У людей, пришедших в сквер, который также носит имя революционера, были напечатанные в одном стиле плакаты с лозунгами, обращенными к руководству «Российских железных дорог» и региона: «Требуем от ОАО «РЖД» не допустить превращения ДК в молельный дом!», «Губернатор! Требуем не допустить передачи ДК церкви!», «Руки прочь от дворца культуры железнодорожников!», «Не дадим превратить клуб в молельный дом!» и «Городу нужен ДК, а не культовое учреждение!»

Некоторые держали красные флаги.

Несколько активистов раздавали газеты и листовки с позицией пензенского обкома КПРФ по вопросу передачи здания церкви. На их обратной стороне размещена пустая таблица, чтобы любой желающий мог собрать подписи неравнодушных граждан, а затем принести заполненный бланк в обком.

Выступая перед собравшимися, первый секретарь пензенского горкома КПРФ Дмитрий Филяев подверг резкой критике планы по перепрофилированию здания.

«Это акт, который напрямую вредит городу. Это акт, который напрямую попирает детей и их родителей, вообще всех тех граждан, всех тех пензенцев, связанных с этим дворцом культуры, в том числе и работников», — сказал он.

Читайте также

В пензенском ДК Дзержинского планируется обустроить храм и сохранить кружки — митрополит

Комментируя журналистам сложившуюся ситуацию, Дмитрий Филяев усомнился в целесообразности передачи здания ДК православной церкви, так как обустроенная в одном из помещений молельная комната, по его словам, большую часть времени пустует.

«Она постоянно пустая. Там два, три, пять, десять человек — больше я не видел. Зато этот чад идет на все здание», — отметил коммунист.

Он добавил, что не представляет, как в ДК будут сосуществовать храм и детские кружки.

«Если потребуется, мы будем проводить серию дополнительных акций протеста, в том числе и у епархии. […] Если они хотят скандала, они его получат», — подчеркнул Дмитрий Филяев.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы поздравил Владимира Керханаджева с 93-летием В Пензенской области с начала года при пожарах погибли около 60 человек
Пензенские поисковики отправятся в Беларусь В Пензенской области с начала летнего периода утонули 14 человек
В центре Пензы очистили от стихийной рекламы и покрасили почти 400 столбов Митрополит Варсонофий призвал «жить по закону» в вопросе передачи пензенского ДК церкви
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама