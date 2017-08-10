Иван Белозерцев заработал «двойку» по 10-балльной шкале за продвижение образа будущего Политика

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев оказался в числе аутсайдеров по индексу активности глав регионов по продвижению образа будущего: он получил 2 балла из 10 возможных. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами фонда «Петербургская политика» за июль 2017 года.

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Рейтинг регионов по данному индексу был подготовлен на основе публичных выступлений губернаторов за последний год.

Основное внимание уделялось описанию образа будущего в ежегодных посланиях, отчетах, докладах перед региональными парламентами как ключевых концептуальных документах. При дефиците информации проводился дополнительный анализ публичных интервью и выступлений, а также риторики предшественников.

На основе полученных данных экспертная оценка была проведена по двум параметрам. Первый — это уровень внимания к риторике о будущем в выступлениях глав регионов, а второй — адаптированность предлагаемого образа будущего к ожиданиям и потребностям жителей.

По каждому из них Пензенская область заработала по «единице» из 5 возможных баллов. Таким образом, суммарный индекс составил 2 балла при максимальном значении 10.

Такую оценку всего получил 21 регион. Еще меньше она лишь у шести субъектов РФ: по 1 баллу заработали Воронежская, Курганская, Липецкая и Псковская области, нулевой результат — у Брянской и Иркутской областей.

Максимальный индекс — 10 баллов — эксперты выставили трем регионам: Белгородской, Самарской и Ульяновской областям. Этими субъектами РФ руководят Евгений Савченко, Николай Меркушкин и Сергей Морозов.

По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, на сегодняшний день преждевременно утверждать, что пытающиеся строить модели будущего губернаторы окажутся «на коне», а склонные к самоотчетам — «за бортом истории».

«Проблемой говорящих о моделях будущего губернаторов остается несимметричность их лексикона языку общественного мнения и федеральных элит, несклонных всерьез рефлексировать на тему будущего и склонных воспринимать «футуристическую» риторику как несколько отвлеченную и даже маргинальную. В то же время в случае подтверждения запроса федеральных элит на «образ будущего» и попыток неимитационного поиска инструментов адаптации к возникающим в среднесрочной перспективе вызовов наработанный губернаторами-лидерами индекса «багаж» может оказаться востребован», — отметил он.

Михаил Виноградов предположил, что регионы будут ждать сигналов относительно желаемой интонации при разговорах о будущем, допустимости собственного креатива, а также выделения и поощрения наиболее передовых примеров.