В аэропорту Пензы приземлился Bombardier Global, еще два самолета на подходе Политика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Самолет Bombardier Global 6000, который вылетел из московского аэропорта Внуково, совершил посадку в аэропорту Пензы около 13.00.

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Еще один точно такой же самолет сейчас находится на подходе к Пензе — примерно в 100 км от областного центра. Он также вылетел из Внуково.

Кроме того, из Сочи к Пензе сейчас подлетает самолет Ан-148 специального летного отряда «Россия».

На борту одного из этих воздушных судов может находиться премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, который, как ожидается, проведет в Пензе совещание по вопросам развития жилищного строительства.

Bombardier Global — большой сверхдальнемагистральный административный самолет, производимый компанией Bombardier Aerospace на заводе в Торонто. Выпускаются три варианта модели — Global Express, Global 5000 и Global 6000.

Ан-148 — российско-украинский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет.

Специальный летный отряд «Россия» — предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России. Базируется в аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале «Внуково-2».