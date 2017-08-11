Дмитрий Медведев проведет в Пензе совещание по вопросам развития жилищного строительства Политика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в Пензе совещание по вопросам развития жилищного строительства в пятницу, 11 августа.

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В нем примут участие первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Минстроя России Михаил Мень, губернаторы и врио глав регионов, а также руководители профильных предприятий.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Дмитрий Медведев осмотрит город «Спутник» и проведет встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, сообщает пресс-служба правительства России.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2017 года в России введено в эксплуатацию 410,7 тыс. квартир общей площадью 28 млн. кв. метров. Это составило 88,7% к соответствующему периоду предыдущего года, когда было введено 31,5 млн. кв. метров жилья.

Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства зафиксированы в Московской области, где введено 10,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом (2,9 млн. кв. метров), Краснодарском крае — 7,3% (2 млн. кв. метров), Санкт-Петербурге — 5,8% (1,6 млн. кв. метров), Ленинградской области — 5,2% (около 1,5 млн. кв. метров).

В Пензенской области было введено 285,6 тыс. кв. метров жилья, что составило 91,5% к аналогичному уровню 2016 года.

В первом полугодии 2017 года индивидуальными застройщиками введено 87,2 тыс. жилых домов общей площадью 11,5 млн. кв. метров, что составило 83,5% к аналогичному уровню 2016 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила в целом по России 41,2%.