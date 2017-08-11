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Дмитрий Медведев прибыл в Пензу

13:59 | 11.08.2017 | Политика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Пензу.

Дмитрий Медведев прибыл в Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По имеющимся данным, первым пунктом в его программе значится посещение города «Спутник» в селе Засечном, куда за некоторое время до этого съехались федеральные чиновники и представители регионов Приволжского федерального округа.

Предполагается, что гости ознакомятся с инфраструктурой развивающегося микрорайона. Его проект еще в 2008 году был представлен президенту России Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву, являвшемуся тогда первым вице-премьером и кандидатом на пост главы государства.

В настоящее время здесь проживают около 26 тыс. человек в квартирах стандарт-класса. Построены детские сады, школа и поликлиника. В 2014 году в «Спутнике» был создан искусственный водоем с набережной, спортивной тропой здоровья протяженностью 3,2 км с тремя пешеходными мостами через Суру, велодорожкой и светомузыкальным фонтаном.

В начале 2017 года в микрорайоне был открыт дворец водного спорта.

Ожидается, что после «Спутника» Дмитрий Медведев и другие официальные лица направятся в правительство Пензенской области, где премьер-министр РФ проведет совещание на тему жилищного строительства.

Также в программе его визита — встреча с партактивом ПФО.
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