Георгий Камнев прибыл в Берлин с рабочим визитом Политика

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев прибыл в Берлин с рабочим визитом в воскресенье, 13 августа.

Фото: Kprfpenza.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского обкома партии, по прилету в столицу Германии он встретился с руководителями запрещенной на Украине организации «Боротьба» Сергеем Киричуком и Виктором Шапиновым — коммунисты посетили мемориальный комплекс в Трептов-парке и возложили цветы к памятнику советскому воину-освободителю.

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«В ходе своей поездки лидер пензенских коммунистов планирует провести ряд встреч с немецкими политиками и общественными деятелями и обсудить взаимодействие во время выборов депутатов Законодательного собрания Пензенской области, которые состоятся 10 сентября», — пояснили в обкоме.

В пресс-службе добавили, что, по мнению Георгия Камнева, приезд иностранных наблюдателей в Пензенскую область может способствовать проведению относительно честных выборов.

Ранее Георгий Камнев сообщил, что в преддверии единого дня голосования в регион, предположительно, прибудут несколько депутатов Европарламента, чтобы понаблюдать за ходом предвыборной кампании в отдельно взятом регионе.