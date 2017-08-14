Георгий Камнев в Берлине встретился с Андреасом Гюнтером Политика

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев (Georgy Kamnev), который находится с рабочим визитом в Берлине, встретился с главой департамента по международной политике Левой партии («Die Linke») Андреасом Гюнтером (Andreas Günter).

Фото: Kprfpenza.ru

Они обсудили ход избирательных кампаний в Бундестаг Германии и в Заксобрание Пензенской области, а также поговорили о нарушениях выборного законодательства.

Приветствуя гостя из России, Андреас Гюнтер отметил, что у Левой партии налажены тесные связи с КПРФ, и им хотелось бы развивать контакты с региональными отделениями Компартии.

В свою очередь Георгий Камнев рассказал, что недавно состоялся съезд КПРФ, произошло существенное омоложение Центрального комитета партии: вокруг опытного лидера Геннадия Зюганова (Gennady Zyuganov) сформировалась молодая и целеустремленная команда.

Он также пригласил представителей Левой партии Германии посетить осенью Пензу, чтобы они смогли увидеть, как проходят выборы в региональный парламент в одном из субъектов страны, а также как организована работа местного отделения КПРФ.

Андреас Гюнтер поблагодарил Георгия Камнева за приглашение и пообещал донести его до руководства партии, отметив, что такой визит был бы интересен немецким левым.

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Он также рассказал о ходе предвыборной кампании, в рамках которой проводится много различных мероприятий, в том числе митинги, концерты и автопробеги.

На вопрос Георгия Камнева о том, кому выражают свое предпочтение на выборах русскоязычные жители Германии, Андреас Гюнтер сообщил, что обычно они поддерживают консерваторов или правых популистов, хотя левые пытаются заручиться их поддержкой.

Лидер пензенских коммунистов отметил, что в России внимательно следят за ситуацией в Европе, а также за принимаемыми решениями — особенно за теми из них, которые связаны с санкциями.

Андреас Гюнтер напомнил, что левые всегда выступали против введения ограничений.

«Сейчас уже понятно, что партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) останется ведущей силой в стране, но вопрос — с кем они будут формировать коалиционное правительство. От этого многое зависит», — пояснил немецкий политик.

По его словам, несмотря на укрепление позиций националистов в ряде стран Европы, силу набирают и левые, что можно наблюдать в Великобритании и Франции.

Георгий Камнев выразил сожаление, что нынешние власти не прислушиваются к мнению КПРФ и делают ставку на правые силы в Европе, хотя именно левые зачастую выступают в поддержку России.

«Очевидно, что если руководство нашей страны будет искать поддержку у европейских левых, то и внутри России авторитет левых сил возрастет. А этого власть очень боится», — цитирует лидера пензенских коммунистов пресс-служба обкома КПРФ.

В рамках своего визита в Берлин Георгий Камнев намерен провести еще ряд рабочих встреч с немецкими политиками и общественными деятелями.

В минувшее воскресенье, 13 августа, он уже встретился с руководителями запрещенной на Украине организации «Боротьба» Сергеем Киричуком (Sergey Kirichuk) и Виктором Шапиновым (Victor Shapinov) — коммунисты посетили мемориальный комплекс в Трептов-парке и возложили цветы к памятнику советскому воину-освободителю.