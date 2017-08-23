Афонин и Белозерцев обсудят предстоящие выборы в пензенское Заксобрание Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин сообщил, что в рамках своего визита в Пензу планирует встретиться с губернатором Иваном Белозерцевым, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, в том числе предстоящие выборы в Законодательное собрание.

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«Наша основная задача — свериться с точки зрения социально-экономического развития региона», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в среду, 23 августа.

По словам депутата, важно понимать реальную ситуацию на местах, чтобы учитывать потребности субъектов федерации при обсуждении бюджета страны после парламентских каникул в Госдуме.

Юрий Афонин добавил, что также намерен проинформировать Ивана Белозерцева об инициативах Компартии России.

«Мы считаем, например, что необходимо дополнительно серьезно поддержать сельское хозяйство, в том числе, я думаю, это потребуется в Пензенской области. У нас есть ряд социальных проектов», — сказал зампред ЦК КПРФ, приведя в качестве примера идею о бесплатной поставке в школы молока.

Говоря о теме предстоящих выборов в региональный парламент, Юрий Афонин выразил уверенность в том, что позиции КПРФ и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, возглавляющего список «Единой России», по некоторым вопросам схожи.

«И губернатор области, и мы заинтересованы, чтобы все прошло спокойно в политическом процессе. […] Я думаю, что мы найдем точки соприкосновения. Мы с губернатором знакомы давно. Я вижу определенные усилия [с его стороны], потому что наследство сложное досталось», — отметил коммунист.