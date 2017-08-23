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В России необходимо менять социально-экономический курс — Афонин

14:33 | 23.08.2017 | Политика

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин уверен, что в России необходимо менять социально-экономический курс.

В России необходимо менять социально-экономический курс — Афонин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если мы претендуем на серьезную внешнеполитическую роль, […] нужна соответствующая внутренняя политика, поэтому принципиально, мы считаем, что необходима смена социально-экономического курса. И те выборы, которые сейчас проходят в регионах как предвестники выборов президента Российской Федерации, которые состоятся в марте, должны послужить этому делу», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

Юрий Афонин подчеркнул, что одной из главных проблем, которую предстоит решать будущему главе государства, является бедность.

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«К сожалению, рост реальных доходов остановился и падает, цены растут. […] Только по данным Росстата их [бедных] почти 20 млн. человек, а 70% жителей нашей страны живут максимум на зарплату в 25 тыс. рублей. Проблема бедности — это проблема и торможения экономики, это уменьшение покупательской способности населения», — пояснил зампред ЦК КПРФ.

В качестве еще одной проблемы депутат Госдумы назвал аккумулирование налогов в Москве.

«Регионы во многом вынуждены выпрашивать у федерального центра крохи в виде субвенций и дотаций, и возможности регионального развития на этом останавливаются. […] Фактически федеральный центр говорит регионам: «Выживайте как хотите», дает регионам дополнительную нагрузку в форме выполнения федеральных полномочий, и регионы остаются с невозможным уровнем финансирования», — добавил Юрий Афонин.

Кроме того, он напомнил об основных направлениях, по которым работает КПРФ, пытаясь оказать социальную поддержку отдельным категориям граждан.

«Мы внесли закон «О детях войны», партия большинства «Единая Россия», несмотря на заявления, в том числе на поддержку этого законопроекта президентом Российской Федерации, […] провалила законопроект, «спрятавшись» и не голосуя за поддержку старшего поколения», — сказал депутат.

Также, по его словам, фракция КПРФ в Госдуме старается уделять особое внимание доступности образования и оказанию медицинской помощи в регионах.
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