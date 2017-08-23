Максимум семь партий в РФ могут вести реальную деятельность — замглавы комитета Госдумы Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Заместитель председателя ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин считает, что реальную политическую деятельность в стране могут вести максимум семь партий.

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«К сожалению, кроме нескольких партий, в первую очередь парламентских, остальные не ведут постоянной политической деятельности. О них не знают в регионах. Они появляются, как правило, перед федеральными или региональными выборами и выполняют роль или массовки, как здесь у вас — на выборах в Законодательное собрание Пензенской области, или выполняют роль спойлера, как две партии с названием «коммунистическая». Реально я считаю, что в стране, исходя из идеологической направленности, профессиональной, может быть семь максимум партий. […] 70 с лишним партий — это все от лукавого», — сказал он в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

Юрий Афонин предложил присутствовавшим на встрече журналистам поинтересоваться у прохожих на улице, когда они последний раз видели активистов, например, партии «Зеленые».

«Две трети населения таких партий даже не знают. […] То же самое наши спойлеры — КПСС и «Коммунисты России». Покажите офис [в Пензе], где люди сидят? Чем они занимаются?» — задался вопросами депутат Госдумы РФ.

По его мнению, в нынешних условиях необходимо ужесточать законодательство, регулирующее деятельность партий.

«Мы должны совершенно четко понимать: если ты хочешь участвовать в политической жизни, в федеральных или региональных выборах, то ты должен соответствовать целому ряду требований. […] Чтобы партия участвовала в федеральных выборах, должно быть не менее пяти регионов, где они есть полноценной фракцией. Мы соответствующий законопроект […] внесем и будем добиваться его принятия», — заверил Юрий Афонин.

Также он высказался за отмену муниципального фильтра на губернаторских выборах.

«Он изжил себя. Если партия парламентская на выборах президента [России] может участвовать без сбора подписей, почему мы должны на выборах губернатора получать подписи муниципальных депутатов? Причем, учитывая давление на муниципальный уровень, это, как правило, люди во многом зависимые от действующих региональных властей», — отметил первый замглавы комитета Госдумы.