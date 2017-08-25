Валерий Лидин подвел итоги работы пензенского Заксобрания пятого созыва Политика

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин подвел итоги работы депутатского корпуса на 47-й сессии, которая стала последней для регионального парламента пятого созыва.

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«Рассмотрено и принято 785 законов Пензенской области, 1 тыс. 187 постановлений Законодательного собрания, […] 457 проектов федеральных законов, которые поступили из Государственной думы, и мы высказали свое отношение к каждому законопроекту», — сказал он.

По словам спикера, было принято и направлено в Госдуму России 20 законодательных инициатив.

«Депутатами Законодательного собрания пятого созыва проведено более 2 тыс. приемов граждан, в ходе которых поступило около 10 тыс. обращений. Как показывает наш анализ, 79% обращений были приняты и положительно решены», — уточнил Валерий Лидин.

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Он добавил, что большая часть из них касалась проблем благоустройства и вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

«Всем за это огромное спасибо — за неравнодушие, за чувство ответственности, за чуткое внимательное отношение к обращениям граждан», — сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области.

Также он поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева за поддержку депутатов.

«Хочу еще раз сказать искренние слова благодарности всем структурам федеральным, общественным организациям, молодежному парламенту, совету общественному при Законодательном собрании — всем, кто вместе с депутатским корпусом решал важные и ответственные задачи, направленные на укрепление экономики, социальной сферы, взаимодействие с гражданским обществом», — подытожил Валерий Лидин.