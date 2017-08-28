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В Пензе спустя полмесяца новости о Медведеве на сайте правительства перевели на английский

13:37 | 28.08.2017 | Политика

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Информация о визите премьер-министра РФ, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пензу, состоявшемся в пятницу, 11 августа, стала доступна англоязычной аудитории сайта регионального правительства.

В Пензе спустя полмесяца новости о Медведеве на сайте правительства перевели на английский

Фото: Pnzreg.ru

Судя по дате, три новостных сообщения, посвященных приезду председателя российского правительства, были опубликованы на интернет-портале в минувшую субботу, 26 августа, то есть лишь через две недели после события.

В одном из них говорится о посещении Дмитрием Медведевым города «Спутник» как «одного из крупнейших в Поволжье проектов комплексного освоения территории», в рамках которого в период с 2007 по 2024 годы планируется построить 2,7 млн. кв. метров жилья.

Фото: Pnzreg.ru

В отличие от аналогичной новости на русском языке, опубликованной на официальном портале пензенского правительства, англоязычная версия не сопровождается фоторепортажем.

Фото: Pnzreg.ru

Вторая новость посвящена встрече Дмитрия Медведева и Ивана Белозерцева, в ходе которой были затронуты вопросы создания дополнительных мест в образовательных организациях, доступности медицинской помощи и развития сельского хозяйства.

Фото: Pnzreg.ru

Фотографии, сделанные во время беседы премьер-министра РФ с губернатором, в сообщении на английском языке также не опубликованы.

Кроме того, иностранцы, владеющие английским языком, теперь могут узнать о предложении Ивана Белозерцева расширить действие программы, направленной на создание комфортной городской среды.

Фото: Pnzreg.ru

Оно было озвучено на встрече Дмитрия Медведева с активом партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе, состоявшейся в пензенской областной филармонии.

Данная информация также не содержит иллюстраций.
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