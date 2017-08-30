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Вячеслав Володин посетит Пензу 31 августа

18:01 | 30.08.2017 | Политика

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетит Пензу с рабочим визитом в предстоящий четверг, 31 августа.

Вячеслав Володин посетит Пензу 31 августа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что он вместе с губернатором Иваном Белозерцевым осмотрит станцию скорой помощи на улице Пионерской, которую ждет масштабная реконструкция.

Фоторепортаж

Визит председателя Госдумы России Вячеслава Володина

Во время своего приезда в Пензу в феврале 2017 года спикер Госдумы России пообещал помочь с поиском недостающей суммы на капремонт корпусов учреждения, которое должно стать уникальным региональным центром оказания экстренной медпомощи.

С работой станции Вячеслав Володин познакомился еще раньше — перед выборами в Госдуму России седьмого созыва — 31 августа 2016 года. На тот момент он шел на выборы от партии власти во главе региональной группы №15, включающей в себя Волгоградскую, Саратовскую, Пензенскую и Тамбовскую области.

18 сентября 2016 года Вячеслав Володин был избран депутатом, 5 октября — председателем Государственной думы РФ.
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