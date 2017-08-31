Записавший видео с выступлением Егорова врач считает, что выполнил свой гражданский долг Политика

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Врач-анестезиолог пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко Сергей Носко, записавший 7 августа видео с выступлением перед персоналом учреждения действующего депутата Законодательного собрания региона от фракции «Единая Россия», проректора ПГУ Сергея Егорова, который вновь баллотируется в парламент по одномандатному округу №3, считает, что выполнил свой гражданский долг.

Фото: Pgduma.ru

«Я вовсе не против, чтобы победил тот или иной кандидат от какой-либо партии — ради бога, но я хочу, чтобы это было честно. Если партия, которая сейчас у власти, пользуется реальной поддержкой народа, подавляющего большинства, как они стараются это показать, им нет необходимости прибегать к таким нечестным приемам. […] Дальнейшая судьба всех лиц, которые в этой истории участвуют, по большому счету меня мало интересует. Я выполнил свой гражданский долг», — сказал Сергей Носко в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в четверг, 31 августа.

Он добавил, что вел съемку открыто, сидя во втором ряду, а впоследствии показал запись многим коллегам, не попавшим на это мероприятие.

«Дело в том, что встреча проходила примерно в 14.00 — у нас в больнице это был самый разгар рабочего дня, поэтому многие просто не то что не хотели, а не имели возможности [прийти]. Анестезиологи все практически были заняты на операциях. В тот день у меня закончились раньше операции, поэтому у меня такая возможность была. Если бы по-другому сложилась ситуация, я бы тоже туда не попал, как мои коллеги», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил также, что снимал происходившее на камеру мобильного телефона с целью зафиксировать возможное нарушение законодательства о выборах.

Сергей Носко отметил, что создатели опубликованного в интернете ролика могли получить доступ к его записи через облачное хранилище, однако кто именно является автором, ему неизвестно.

По словам анестезиолога, после выступления Сергея Егорова перед врачами к нему приходил человек, представившийся капитаном ФСБ, который настойчиво интересовался судьбой видео, политическими взглядами медика, а также тем, за кого он голосовал на прошлых выборах.

Сергей Носко предположил, что этот мужчина является знакомым одного из тех, кто наряду с депутатом участвовал во встрече с коллективом облбольницы, и действовал он исключительно по своей инициативе, так как уважаемое ведомство, по его мнению, не будет так «подставляться».

Кроме того, врач, работающий в сфере здравоохранения с 1994 года, а в областной больнице — с 2001-го, сообщил ИА «PenzaNews» о своем предстоящем увольнении из медучреждения.

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«Хотя, конечно, неоднократно мне намекали, но прямого давления — подчеркну, прямого давления — со стороны администрации [областной больницы] не было. […] В понедельник [4 сентября] я последний день там работаю. Но причины ухода экономические, а именно — я нашел более высокооплачиваемую работу», — сказал Сергей Носко.

Он подчеркнул, что не является членом какой-либо политической партии «с момента образования Российской Федерации как государства», поэтому в сложившейся ситуации считает себя незаинтересованной стороной.

«Выводы и решения пусть делают те, кому этим положено заниматься. А я, надеюсь, как и все мы, 10 числа приду на выборы и сделаю свое волеизъявление», — сказал врач-анестезиолог, который также является председателем комиссии по сбору и оказанию гуманитарной помощи при вооруженных конфликтах и чрезвычайных ситуациях пензенского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана».