Удальцов рассказал, что думает о Навальном Политика

Пенза, 2 сентября 2017. PenzaNews. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что не испытывает большого доверия к оппозиционеру Алексею Навальному, равно как и личной неприязни.

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«Это был наш тактический союзник в 2011–2012 годах, когда были массовые протесты за свободные выборы, за реформу политической системы, судебной системы, в целом за либерализацию политических процессов. У нас были общие точки соприкосновения, мы действовали сообща. Вот и все, что нас связывало. Как он себя проявил в тот период, особенно когда начались преследования, «репрессии» и посадки, моя в частности, мне лично не понравилось, с точки зрения человеческих его качеств. Вот единственное, что я могу на сегодня сказать», — пояснил Сергей Удальцов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пензенском обкоме КПРФ в субботу, 2 сентября.

Он добавил, что какой-то солидарности и реальной поддержки со стороны Алексея Навального в то время не наблюдал.

«Я не могу сказать, что сильно этого ждал. Но, может быть, по-человечески это было бы более правильно. Вот исходя из этого я и могу его оценивать. Какого-то большого доверия к нему у меня нет», — уточнил координатор «Левого фронта».

По словам Сергея Удальцова, их позиции сильно отличаются: он придерживается левых взглядов, а Алексей Навальный — либеральных.

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«Поэтому на сегодня у нас особо нет точек для соприкосновения — и по личностным его каким-то поступкам, и по его идейному мировоззрению», — констатировал оппозиционер.

Вместе с тем он подчеркнул, что не исключает изменения ситуации в будущем.

«Я не хочу ни с кем сжигать мосты. Будет почва для взаимодействия — вполне возможно она и будет. У меня какой-то личной неприязни нет, этих проблем я никогда не испытывал. Поживем — увидим. Но сегодня я считаю, что вот эта монополизация протеста и те силы, которые, в частности, за ним стоят, ни к чему хорошему не приведут, поэтому мы должны свою линию проводить, сами укрепляться, активизироваться, а дальше уже будем смотреть, можно ли с кем-то взаимодействовать или нет», — резюмировал Сергей Удальцов.