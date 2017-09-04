В Пензе избран новый состав регионального исполкома «Левого фронта» Политика

Пенза, 4 сентября 2017. PenzaNews. Новый состав регионального исполкома «Левого фронта» избран в ходе первого этапа областной конференции.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В мероприятии, состоявшемся в минувшую субботу, 2 сентября, приняли участие около 20 человек, в том числе координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, посетивший несколькими часами ранее митинг «За достойную жизнь», и гости из Нижнего Новгорода.

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В состав регионального исполкома вошли восемь человек, в том числе местные координаторы «Левого фронта» прошлых лет — Сергей Падалкин (2009–2012), Иван Сысуев и Юлия Аленкина (2012–2017), а также бывший первый секретарь облкома ЛКСМ Алексей Буланов (2014–2017).

Как сообщил ИА «PenzaNews» Сергей Падалкин, новый состав исполкома должен подготовить второй этап региональной конференции, которая состоится в конце октября.

«На ней будет сформирован совет «Левого фронта», избраны координаторы, курирующие различные направления работы, и делегаты на съезд, который может состояться в декабре», — пояснил собеседник агентства.