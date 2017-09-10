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ВЫБОРЫ-2017 К полудню в Пензенской области проголосовали почти 20% избирателей

Более 27 тыс. молодых жителей Пензенской области впервые проголосуют 10 сентября

09:22 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. 27 тыс. 498 молодых жителей Пензенской области впервые смогут прийти на избирательные участки в воскресенье, 10 сентября, чтобы исполнить свой гражданский долг.

Более 27 тыс. молодых жителей Пензенской области впервые проголосуют 10 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, всего в списки для голосования на территории Пензенской области участковыми комиссиями включено 1 млн. 81 тыс. 712 человек, из них 168 тыс. 979 — в возрасте от 18 до 30 лет.

«На 1 тыс. 102 избирательных участках региона задействован 9 тыс. 401 член УИК», — сказали в ведомстве.

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание Пензенской области, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области проходят по смешанной системе: на 5-летний срок из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам.

В связи с этим каждому избирателю на участках выдают два бюллетеня. Первый — для голосования за одну из 10 партий, чьи списки ранее зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель может отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графа «Против всех» в обоих бюллетенях отсутствует.

Порога явки нет.
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