Сергей Падалкин сообщил о трех нарушениях на выборах в Пензенской области Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Руководитель пресс-службы пензенского обкома КПРФ Сергей Падалкин, бывший местный координатор «Левого фронта» Сергей Падалкин сообщил о трех нарушениях, которые были выявлены на нескольких избирательных участках в единый день голосования, 10 сентября.

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«Устранили нарушение на избирательном участке в доме молодежи [в Пензе] — сорвали четыре плаката «Единой России», — написал он в микроблоге «Твиттер».

По словам Сергея Падалкина, «на некоторых участках в Шемышейке и в Пензе не пускают членов комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ».

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Кроме того, оппозиционер сообщил о том, что во втором по величине городе Пензенской области — Кузнецке — членам комиссии, которые также обладают правом совещательного голоса, запрещают вести видеосъемку.

Обращались ли лица, выявившие вышеперечисленные нарушения с жалобами в облизбирком или иные инстанции, в «Твиттере» Сергея Падалкина не сообщается.

В единый день голосования, 10 сентября, кроме выборов в Законодательное собрание региона, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.