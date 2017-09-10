Пензенский губернатор рассказал, какие партии хотел бы видеть в Заксобрании Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал эксклюзивный комментарий независимому информационному агентству «PenzaNews», в котором подвел предварительные итоги состоявшихся в единый день голосования выборов, а также рассказал, какие партии хотел бы видеть в Законодательном собрании региона шестого созыва.

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«Во-первых, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех избирателей, всех жителей Пензенской области, которые в прекрасную солнечную погоду [...] проявили высокую гражданскую позицию, пришли на избирательные участки и отдали свой голос за ту партию и того кандидата, программа которых им более близка и понятна», — сказал он корреспонденту ИА «PenzaNews» в пензенском штабе «Единой России» по окончании селекторного совещания, которое премьер-министр РФ, председатель партии Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции вечером в воскресенье, 10 сентября.

Иван Белозерцев добавил, что, по предварительным данным, явка избирателей в Пензенской области составила около 50%, и это является относительно высоким показателем.

«Я хочу поздравить всех кандидатов в депутаты, которые сегодня избраны в Законодательное собрание. Я очень надеюсь, что будет сохранена преемственность, и Законодательное собрание будет принимать именно те законы, которые будут направлены на развитие нашего региона, муниципальных образований и на поддержку незащищенных слоев нашего населения», — отметил глава региона.

По его словам, основная задача, которая будет стоять как перед избранными депутатами от «Единой России», так и перед партией в целом — исполнение наказов населения.

При этом Иван Белозерцев особо обратил внимание на то, что значительная часть проблем была решена еще до выборов.

«У нас такая традиция в области есть — наказы избирателей, которые звучат и которые можно решить в ходе предвыборной кампании, мы часть уже решили», — пояснил глава региона, добавив, что более глобальные вопросы взяты на контроль.

Он отметил, что узнавать чаяния рядовых граждан лично ему помогают выезды в районы, которых в последнее время совершено десять.

«Я ни разу жителей не призывал голосовать за «Единую Россию», хотя я список возглавлял. Ни разу об этом не сказал. Нигде. Я работал просто как губернатор, и я продолжу работать в оставшихся 17 районах Пензенской области», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что такая практика «физически и эмоционально затратная», но «это нужно делать».

На просьбу корреспондента ИА «PenzaNews» сделать прогноз относительно политического состава регионального парламента нового созыва Иван Белозерцев предположил, что в него войдут все одномандатники от «Единой России».

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«Меня как губернатора очень радует, что активно работала и КПРФ, активно работала и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Мне очень хотелось бы, чтобы их кандидаты, если они не прошли по одномандатным округам, то как представители партий были бы представлены в Законодательном собрании. Это был бы идеальный вариант. Не надо «забирать» все мандаты — я как губернатор это понимаю: чтобы от каждой партии были представители. Но, насколько они там будут, как люди поддержали ту или иную партию, посмотрим», — сказал губернатор.

По его словам, «то, что КПРФ пройдет, это точно».

«У нас же прошлый созыв были только «Единая Россия» и КПРФ, но сейчас очень хочется, чтобы и две другие парламентские партии тоже присутствовали. Это правильно будет. Я за это изначально был», — отметил Иван Белозерцев.