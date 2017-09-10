В пензенское Заксобрание, вероятно, пройдут четыре партии — глава облизбиркома Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Четыре партии с большой долей вероятности получат представительство в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Судя по первому протоколу, который уже поступил — он уже обработан, движение пошло — предварительно можно говорить […] о том, что по выборам депутатов Законодательного собрания Пензенской области пройдут с наибольшей долей вероятности четыре партии — именно четыре парламентские партии», — сказал он в ходе брифинга по окончании единого дня голосования в воскресенье, 10 сентября.

«Могут, конечно, быть изменения, но вряд ли», — добавил Александр Синюков.

Ранее аналогичный прогноз дал председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин. Он предположил, что, помимо партии власти, в обновленном региональном парламенте будут представлены еще три политические силы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в эксклюзивном комментарии ИА «PenzaNews» также выразил надежду на то, что в Законодательном собрании шестого созыва будут присутствовать все парламентские партии. По его словам, «это был бы идеальный вариант».