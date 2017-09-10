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«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Пензенской области

23:49 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Партия «Единая Россия» уверенно лидирует на выборах в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва после обработки почти 3% протоколов участковых избирательных комиссий, набирая более 63% голосов.

«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, у КПРФ — около 15%, у ЛДПР — 8,5%, у «Справедливой России» — чуть более 6%.

Ни одна из шести непарламентских партий, которые также участвуют в выборах, пока не преодолевает 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области.

Лучший результат среди них сейчас показывает «Партия пенсионеров России», за которую отдали свои голоса почти 2% избирателей.

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин предположил, что, помимо партии власти, в обновленном региональном парламенте будут представлены еще три политические силы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в эксклюзивном комментарии ИА «PenzaNews» также выразил надежду на то, что в Законодательном собрании шестого созыва будут присутствовать все парламентские партии. По его словам, «это был бы идеальный вариант».
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